Chivas ya trabaja en la planeación de su plantel para el Apertura 2026, torneo en el que se esperan varios movimientos importantes tanto en altas como en bajas. Gabriel Milito ya tendría identificados a algunos jugadores que no entran en sus planes, pero el verdadero problema podría aparecer a la hora de encontrar refuerzos, especialmente en una de las zonas donde más cambios habría dentro del equipo.

La principal preocupación está en la defensa central, posición donde podrían darse las salidas de Leonardo Sepúlveda, Gilberto Sepúlveda y Miguel Tapias. Los números dejan claro el poco protagonismo que tuvieron bajo el mando del estratega argentino, pues disputaron apenas 0, 37 y 250 minutos respectivamente durante todo el torneo, quedando muy lejos de la confianza que sí tuvieron elementos como Diego Campillo y José Castillo.

José Castillo es de los jugadores que más minutos disputó.

Sin embargo, el gran problema para reforzar esa zona no sería el dinero, sino el perfil tan específico que necesita Gabriel Milito. El sistema del técnico rojiblanco exige que los defensas centrales participen constantemente en la construcción de juego, por lo que deben tener cualidades poco comunes para la posición, como buena conducción de balón, capacidad para romper líneas con pases filtrados y precisión en los envíos largos.

A eso se suma que Chivas suele defender con un bloque muy adelantado, situación que obliga a los centrales a jugar constantemente a campo abierto y resolver mano a mano en espacios largos. Precisamente ahí es donde jugadores como José Castillo y Diego Campillo han destacado muchísimo, pero no todos los zagueros de la Liga MX logran rendir en ese tipo de contextos. Por ello, la búsqueda de refuerzos se vuelve mucho más complicada de lo normal, pues el Guadalajara necesita centrales con condiciones muy particulares.

La solución para los centrales de Chivas podría estar en las Fuerzas Básicas

Ante lo complicado que luce encontrar defensas con el perfil ideal para Gabriel Milito, la solución podría surgir desde las Fuerzas Básicas. Ángel Chávez y Brandon Téllez en el Tapatío, además de Diego Rosales en la Sub-21, han mostrado un crecimiento importante durante el último semestre. A eso se suma que Carlo Soldati poco a poco se ha recuperado de la grave lesión que sufrió, por lo que los cuatro podrían convertirse en opciones reales para fortalecer la defensa rojiblanca si el mercado termina complicándose más de lo esperado.