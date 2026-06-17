Chivas comenzó con sus trabajos de pretemporada para el Apertura 2026. En Guadalajara, Gabriel Milito decidió que Vladimir Moragrega se una a los trabajos de preparación.

Este lunes, Chivas comenzó con su pretemporada para el Apertura 2026 y la Leagues Cup con pruebas médicas y físicas. En medio de este inicio de actividades, Gabriel Milito decidió que Vladimir Moragrega se una a los trabajos con el primer equipo. ¿Se convierte en el reemplazante de Armando González? De momento no se sabe.

El Rebaño Sagrado tiene el objetivo de comenzar a ganar títulos luego de que Toluca haya igualado la línea en torneos locales, mientras que Cruz Azul en la totalidad de campeonatos. Por esta razón, el conjunto rojiblanco decidió llevar a más de 25 jugadores para la pretemporada, mientras se espera que se haga oficial la llegada de los nuevos refuerzos y la vuelta de los 5 jugadores que son baja por la Selección Mexicana.

A dos días del regreso a las actividades, salió a la luz una nueva decisión que tomó Gabriel Milito con los jugadores de fuerzas básicas. En redes sociales Chivas ventiló que Vladimir Moragrega forma parte de los trabajos de preparación para el Apertura 2026, por lo que tendrá cerca de un mes para terminar de convencer al técnico argentino de que tiene lo necesario para formar parte del primer equipo.

Vladimir Moragrega se une a la pretemporada de Chivas. (Foto: IMAGO7)

No hay que olvidarse de que el exjugador de Atlante llegó a Tapatío cuando el Guadalajara aún buscaba entrenador. Tras un año con los Cabritos, el atacante goleador de la Liga de Expansión MX, 16 goles en la última temporada, tendrá su primera oportunidad de mostrarse en las instalaciones de Chivas Gigantera.

¿Vladimir Moragrega será el reemplazo de Armando González?

Como se sabe, se especula mucho sobre el futuro de Armando González debido a que son varios los reportes de que clubes de Europa van a llegar en este mercado de pases a llevarse a la Hormiga, por lo que se habla de su reemplazante. ¿Vladimir Moragrega toma su lugar? La respuesta aún no la tenemos, pero queda claro que Gabriel Milito ya se adelanta ante cualquier eventualidad.