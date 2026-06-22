Chivas hizo oficial su segundo amistoso de preparación para el Apertura 2026 ante Leones Negros. Conoce el día, el horario y cómo conseguir los boletos.

Chivas se alista en Isla Navidad para llegar de la mejor manera al Apertura 2026 y la Leagues Cup. En medio de la pretemporada, el Guadalajara confirmó un amistoso de preparación ante Leones Negros en Tepatitlán. Conoce día, horario y cómo conseguir los boletos para ver al equipo de Gabriel Milito antes del debut frente a Toluca por la Liga MX.

El Guadalajara comenzó un duro trabajo de preparación para llegar de la mejor manera al inicio del campeonato. El objetivo para el Rebaño Sagrado es alcanzar la 13 en este semestre, mientras que en la segunda mitad del año busca quedarse con la Concachampions 2027 para llegar al Mundial de Clubes 2029.

De cara al inicio del Apertura 2026, Chivas incorporó de momento a Kevin Castañeda y a Jordan Carrillo. Por esta razón, el conjunto rojiblanco realizará un nuevo amistoso de preparación para llegar de la mejor manera al inicio de la Liga MX cuando enfrente a Toluca en la jornada uno que disputará en el Estadio Akron.

Chivas vs. Leones Negros: Día, horario y estadio

El partido de preparación para el Apertura 2026 entre Chivas y Leones Negros se llevará adelante el próximo viernes 10 de julio a las 20:00 del Centro de México. El juego tendrá lugar en el Estadio Gregorio “Tepa” Gómez de Tepatitlán.

Chivas vs. Leones Negros: Cómo comprar boletos y precios para el amistoso

Los boletos para Chivas vs. Leones Negros por la Copa Tepatitlán se podrán conseguir en www.masboletos.com.mx. El costo de las entradas ronda entre los 360 y los 1400 pesos mexicanos. En la página no se estableció un precio de preventa debido a que ya se encuentran disponibles para adquirirlos.