El Guadalajara busca en el segundo semestre del año quedarse con el Apertura 2026 y la Leagues Cup. En plena pretemporada, revelan que el técnico argentino advirtió a los jugadores.

Chivas se alista de la mejor manera para disputar el Apertura 2026 y la Leagues Cup. En medio de los trabajos de pretemporada Isla Navidad, Jesús Bernal reveló dos mensajes que hizo llegar Gabriel Milito a los jugadores del Rebaño Sagrado: todos comienzan de cero y que con él las caritas no van.

Uno de los primeros mensajes que la dirección deportiva del Guadalajara transmitió en los canales de comunicación del club fue en relación a la mano dura del argentino y de lo cercano que es con los jugadores. En aquella primera reunión Milito señaló que confiaba en ellos, que la directiva lo había elogiado a él y a su cuerpo técnico para comandar el proyecto, que les iba a exigir intensidad y que con él las malas caras no iban.

Diferentes reportes han señalado que el haber cepillado a Érick Gutiérrez y a Alan Pulido del equipo y mantenerse en su decisión llevó a que el resto del equipo respaldase al DT en el Clausura 2026. En medio de los trabajos para el Apertura 2026 y la Leagues Cup, Jesús Bernal reveló que Gabriel Milito mantuvo una charla con los jugadores para dejar claras las reglas desde un principio.

Gabriel Milito le leyó la cartilla a los jugadores. (Foto: IMAGO7)

“Número uno: todos comienzan de cero. Todos arrancan de cero en esta pretemporada con el equipo del Guadalajara. ¿Qué quiere decir? Con base en el trabajo que van haciendo, en cómo van absorbiendo, cómo van asimilando lo que el propio técnico pide, con base en eso es que los futbolistas se pueden ir ganando su lugar. No es solo ir a correr, también hay trabajos tácticos”, reveló el periodista de ESPN en su canal de YouTube.

Y agregó: “La segunda, que es un clásico del profe Gabi Milito. Caritas aquí no y el que no quiera se puede ir. Así se han ido un montón de jugadores sin importar las trayectorias que han tenido, que no estaban dispuestos a cooperar, que no eran los suficientemente profesionales y que el técnico decidió al final que no continuaran”.