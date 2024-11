Chivas es un equipo que no para de formar jugadores y son pocos los que terminan de explotar. Tal es el caso del Tepa González, quien confesó que no aprovechó la oportunidad de Veljko Paunovic y que hizo lo imposible para llegar a Cruz Azul.

A lo largo de toda su historia Chivas tuvo una serie de jugadores que llegaron al primer equipo como promesas, pero que no terminaron rindiendo. Indisciplina, falta de oportunidades o mala suerte llevaron a que se terminen yendo a otros equipos.

Jesús González entra en este tipo de futbolistas que prometían y que no terminaron de explotar como se esperaba. En diálogo exclusivo con Rebaño Pasión, explicó por qué no pudo explotar tras las oportunidades que le dio Veljko Paunovic. Algunos de sus motivos: mala suerte y no cambiar de mentalidad, lo cual lo llevó a no ser más considerado y enviado al Atlético de San Luis.

El actual jugador de Herediano de Costa Rica señaló que no sabe por qué no se terminó afianzando como el nueve del Guadalajara. “La verdad que no sé. A veces es un poco de fortuna. Realmente cuando me tocó subir en el primer equipo había demasiados nueves. Estaba el Chelo, Ormeño, JJ Macías, venía también Daniel Ríos. Había que poner gente que habían traído y había que apoyar al primer equipo”, comentó.

Y agregó: “Pauno me dio la oportunidad de jugar por derecha, adaptarme a una nueva posición, nuevos caracteres defensivos, pero sabía que en cualquier momento que si me ponía enfrente al área iba a meter goles. Al final Pauno decide no convocarme en el primer equipo, pero me da la oportunidad de apoyar a Tapatío. Al final la directiva decide no subirme al primer equipo. Es un tema de gustos y San Luis me abrió las puertas”.

En la misma charla, Tepa González comentó que recibió varias oportunidades de Veljko Paunovic, pero que fue su culpa no adaptarse a lo que el serbioespañol le pedían. “El tema de Pauno fue completamente de ‘si quieres jugar conmigo es de extremo por derecha’ (y competir) con varios jugadores buenos. Lo que más tiene Chivas son extremos por derecha”, expresó.

Y añadió: “A mi me parece que en la pretemporada, me lleva como sparring junto a otros compañeros. Hice seis goles con Tapatío y Chivas, fui capitán del Tapatío y creía que me había ganado el boleto a primera división. Ahí es donde Pauno, no sé, no le sirve porque tenía al Chelo, a Daniel Ríos, Santiago Ormeño y yo era el cuarto. Pauno habla conmigo y me da esa noticia: ‘yo quiero que no bajes a Tapatío, pero que juegues como extremo’. En la jornada uno inició como extremo por derecha y realmente me parece que lo hice bien, a secas, pero como te digo es totalmente responsabilidad mía por no cambiar el chip”.

A su vez, dejó ver cierto dejo de injusticia no ser reconocido tras sus buenos rendimientos con el Tapatío. “A veces es difícil porque sentía que no se me premiaba porque a veces idealizamos las cosas en Tapatio. Estoy en este proceso con Tapatío, hago goles, quedó campeón y lo más lógico es quedar en primera división. Pero al no premiarme fue difícil”, explicó.

Y agregó: “Debía haber cambiado mi chip y me aferré a ese puesto y no quedé en el proyecto de Pauno. Pero en el proyecto de Cadena hago gol, pero no se me dan el seguimiento que yo esperaría, pero ya está.El futbolista, en especial el centro delantero, se tiene que adaptar al entorno.Voy con el Tapatío, sigo haciendo goles, fuimos campeón y campeón de campeones. Al final (del campeonato con los Cabritos) me hacen una entrevista y me dije que si me necesitaba estaba, sino que había varios equipos más”.

Como decíamos, son pocos los jugadores que llegan a tener una oportunidad en primera división y menos lo que se terminan quedando en un proyecto. El Guadalajara tiene una enorme cantera, pero son contados con la mano los que terminan quedando, mientras que se buscan soluciones en otro equipos para que se llegue lo más rápido al objetivo.

“Me parece que en Chivas la afición es gigantesca y el centro de delantero tiene que dar resultados inmediatos”, explicó el Tepa González sobre los problemas que hoy existen con los canteranos y centros atacantes.

Y agregó: “Eso lleva tiempo para adaptarse al nuevo equipo, para hacer acuerdos con tus compañeros, para que te conozcan. Al final lo que no hay en Chivas es tiempo para los jugadores. Entonces traen jugadores que salen un poco del área o que pueden buscar sus propias oportunidades de gol y no ha terminado de funcionar. Al final lo que pasa es que siguen reciclando jugadores hasta que alguno le sale bien. Me da gusto que a la Hormiga se le están dando las oportunidades. El futbol es de momentos y espero que le den la oportunidad, teimpo para hacer goles”.

La salida del Tepa González de Chivas se podría decir que fue amistosa, pero se dio por la puerta de atrás porque no terminó de rendir como se esperaba. Sin señalar a ninguna persona comentó que ningún directivo se acercó a explicarle por qué no entraba en los planes y que se enteraba por un compañero de su situación.

“Realmente no hubo mucha conversación. Me enteré por terceros realmente que pasaba conmigo. Hablaba con los capitanes y me decían ‘no le gustas, no le estás convenciendo’ y ya está. Continúas trabajando para demostrar. Al final entregas los resultados y al final no entras”, señaló.

A su vez, comentó que Cruz Azul lo buscó antes de salir a Atlético de San Luis. “El primer equipo que se interesa por mi es Cruz Azul, hicieron un par de ofertas para mí, no eran beneficiosas para Chivas. Traté de abrir la puerta, fue un momento difícil.Se entiende que pertenezco al club y si no es conveniente para el club no va”,cerró el Tepa González.