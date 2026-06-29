Cuatro jugadores del Club Deportivo Guadalajara apuntan a ser titulares con la Selección Mexicana ante su similar de Ecuador.

La Selección Mexicana se encuentra afinando los últimos detalles para su compromiso ante Ecuador, correspondiente a los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con información de Claro Sports, Javier Aguirre tendría prácticamente definido el once con el que buscará asegurar el boleto a la siguiente ronda.

Uno de los aspectos que más llama la atención en la posible alineación del TRI es la importante presencia de futbolistas del Club Deportivo Guadalajara.

En total, cuatro jugadores de Chivas apuntan a formar parte del cuadro titular: Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado.

¿Cuál sería la alineación completa de la Selección Mexicana?

Según el reporte del medio antes mencionado, la alineación de la Selección Mexicana estaría conformada por Raúl Rangel en la portería; Jorge Sánchez, César Montes o Edson Álvarez, Johan Vásquez y Jesús Gallardo en la línea defensiva.

Erik Lira y Luis Romo en el mediocampo; mientras que Gilberto Mora o Brian Gutiérrez acompañarían a Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez en el frente de ataque.