Chivas continúa planificando el Torneo Apertura 2026 y ya existe un tema que concentra gran parte de la atención de la directiva

La directiva de Chivas tiene definido uno de sus principales objetivos para el Torneo Apertura 2026 y es conservar la base del plantel y evitar una desmantelación que pueda afectar el proyecto deportivo encabezado Gabriel Milito.

De acuerdo con información revelada por el periodista Víctor Wario en su canal de YouTube, la intención de los dirigentes del Club Deportivo Guadalajara es mantener al grupo que ha venido trabajando en el último año y reforzarlo en posiciones específicas.

“La prioridad de la directiva, y es lo que me han dicho, es no desarmar, tratar de mantener el cuadro titular y fortalecerlo, pero sin lugar a dudas hay escenarios que lucen complicados, como ofertas fuertes, jugosas, atractivas”, explicó.

Sin embargo, la postura del Rebaño Sagrado podría modificarse en caso de recibir propuestas económicas importantes por algunos de sus futbolistas, como Brian Gutiérrez o Armando González.

No obstante, por ahora, la prioridad en Verde Valle es clara: conservar la estructura principal del equipo y complementarla con incorporaciones que eleven la competencia interna durante el siguiente semestre.

¿Cómo fue el regreso de Chivas a la actividad rumbo al Apertura 2026?

Chivas dio inicio a su preparación para el Torneo Apertura 2026 con los exámenes médicos de rutina. La única ausencia entre los jugadores que ya pertenecían al plantel fue la de Yael Padilla, quien deberá reportar con los Xolos de Tijuana, mientras que los refuerzos Kevin Castañeda y Jordan Carrillo se incorporarán más adelante tras recibir algunos días adicionales de descanso.