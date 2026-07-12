Las vacaciones de ambos rojiblancos dejaron imágenes muy distintas a las de otras generaciones del Guadalajara y los aficionados no tardaron en celebrar ese perfil fuera de las canchas.

Mientras disfrutan de unos días de descanso tras su participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, Luis Romo y Armando González volvieron a dar de qué hablar. Esta vez no fue por su rendimiento en la cancha, sino por dos publicaciones que rápidamente se viralizaron entre la afición de Chivas y terminaron alimentando una curiosa conversación sobre la personalidad de la actual plantilla rojiblanca.

Por un lado, Romo fue captado en Nueva Jersey mientras intercambiaba y compraba tarjetas de Pokémon, una de las aficiones más populares entre coleccionistas. Al mismo tiempo, la Hormiga compartió en sus redes sociales imágenes de sus vacaciones en Nintendo World, en California, reflejando una vez más su gusto por la cultura japonesa y los videojuegos.

En el caso del delantero de Chivas, su afición por el anime no es ninguna novedad. El atacante ha hablado en distintas ocasiones sobre ese hobby y suele trasladarlo a la cancha con celebraciones inspiradas en personajes de series japonesas. Ese rasgo incluso le ha valido el cariño de muchos aficionados, que lo identifican como uno de los futbolistas más auténticos de la plantilla.

Las imágenes de ambos futbolistas provocaron una ola de comentarios positivos en redes sociales. “Tenemos a los jugadores más nerds de la liga”, escribió un aficionado, mientras que otros destacaron que prefieren ver a los futbolistas disfrutando de este tipo de pasatiempos antes que protagonizando escándalos fuera de las canchas. “Mil veces frikis y otakus que los viciosos de antes”, comentó otro usuario, en una opinión que fue ampliamente compartida por seguidores rojiblancos. Incluso hubo quienes recordaron casos polémicos de años anteriores para remarcar el cambio de perfil dentro del vestidor del Guadalajara.

Imagen generada con IA Chat GPT.

Más allá de las bromas, las publicaciones reflejan un cambio generacional que también se percibe en Chivas. Tanto Luis Romo como Armando González vienen de disputar el Mundial 2026 con México y ahora aprovechan sus vacaciones antes de reincorporarse al equipo de Gabriel Milito para preparar el Apertura 2026. Mientras uno disfruta de su pasión por Pokémon y el otro del universo Nintendo y el anime, la afición rojiblanca parece valorar que sus referentes también sean reconocidos por intereses alejados de las polémicas que marcaron otras épocas del club.

¿Cuándo reportan los jugadores de Chivas que jugaron el Mundial?

Tras algunos días de descanso, se espera que Armando González, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Raúl Rangel reportarán este lunes a la pretemporada de Chivas. Sin embargo, lo más probable es que la mayoría de ellos no sean tenidos en cuenta para el debut ante Toluca por la Jornada 1 del Apertura 2026, el próximo 18 de julio.