Luis Romo es una pieza clave en la Selección Mexicana. Declan Rice lo sabe porque le dio una brutal patada al capitán de Chivas.

La Selección Mexicana ya disputa los Octavos de Final contra Inglaterra por los Octavos de Final del Mundial 2026. En el inicio del partido, Luis Romo se llevó una durísima falta de Declan Rice que era merecida de cartulina roja.

A pesar de la victoria ante Ecuador, Javier Aguirre no dudó y decidió mantener el once inicial con el que ganó los 16avos de final. Por esta razón el capitán de Chivas, Raúl Rangel y Roberto Alvarado saltaron al campo de juego de inicio.

Al minuto de juego llegó la primera polémica contra México debido a que Declan Rice se llevó la cartulina amarilla luego de un brutal planchazo a la cabeza de Luis Romo. Lo llamativo de esta jugada es que el VAR no llamó al árbitro para que revise al menos la jugada que era merecedora de expulsión.

La patada de Declan Rice contra Luis Romo