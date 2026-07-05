México enfrenta a Inglaterra por los Octavos de Final del Mundial 2026. Conoce qué pasa si el Tri gana, pierde o empata contra los ingleses.

Esta tarde-noche la Selección Mexicana enfrentará a Inglaterra por los Octavos de Final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca. De cara al duelo en Ciudad de México, repasamos qué sucede con el Tri si pierde, gana o empata ante los ingleses.

El equipo de Javier Aguirre no para de ilusionar a todos los aficionados del Tri debido a que su equipo se llevó por delante a Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador. En 360 minutos el conjunto nacional no concedió goles y marcó ocho.

Para el duelo de esta noche se especula con que Raúl Rangel volverá a ser titular junto a Roberto Alvarado y Luis Romo. A su vez, se espera que en el segundo tiempo pueda tener acción Brian Gutiérrez, mientras que Armando González se quedaría en el banco de suplentes.

Roberto Alvarado jugaría ante Inglaterra. (Foto: IMAGO7)

¿Qué pasa si México gana, empata o pierde ante Inglaterra?