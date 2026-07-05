Esta tarde-noche la Selección Mexicana enfrentará a Inglaterra por los Octavos de Final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca. De cara al duelo en Ciudad de México, repasamos qué sucede con el Tri si pierde, gana o empata ante los ingleses.
El equipo de Javier Aguirre no para de ilusionar a todos los aficionados del Tri debido a que su equipo se llevó por delante a Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador. En 360 minutos el conjunto nacional no concedió goles y marcó ocho.
Para el duelo de esta noche se especula con que Raúl Rangel volverá a ser titular junto a Roberto Alvarado y Luis Romo. A su vez, se espera que en el segundo tiempo pueda tener acción Brian Gutiérrez, mientras que Armando González se quedaría en el banco de suplentes.
¿Qué pasa si México gana, empata o pierde ante Inglaterra?
- Si México gana ante Inglaterra: Si el Tri supera a los ingleses volverá a jugar los cuartos de final de una Copa del Mundo tras 40 años. Su rival será el ganador que surja entre Brasil y Noruega, duelo que se disputará ya en Estados Unidos.
- Si México empata ante Inglaterra: Si el Tri iguala ante los ingleses en los 90 minutos disputará un tiempo extra de 30 minutos. De mantenerse la igualdad el ganador del cruce se definirá con tanda de penales.
- Si México pierde ante Inglaterra: Si el Tri pierde ante los ingleses se despide de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Azteca. El equipo nacional volverá a tener acción recién en la fecha FIFA de septiembre.