La Selección Mexicana disputará este domingo el partido más complicado que ha enfrentado hasta ahora en la Copa del Mundo 2026, cuando reciba a Inglaterra en la cancha del Estadio Azteca por un boleto a los cuartos de final. Aunque el Tricolor llega con gran confianza tras su destacada actuación en el torneo, el conjunto inglés representa el mayor reto que ha tenido el equipo de Javier Aguirre.

A pesar del optimismo que existe alrededor del combinado nacional, la planeación del Apertura 2026 parece haber contemplado que México no avanzaría más allá de esta instancia. Y es que la Liga MX tomó la muy cuestionada decisión de arrancar el campeonato el próximo 17 de julio, cuando la Copa del Mundo todavía sigue en disputa, situación que afectará directamente a los clubes que aportaron jugadores a la Selección.

El Apertura 2026 inicia con el Mundial todavía jugándose.

Desde el inicio de la temporada 2025/2026, la FIFA estableció un periodo obligatorio de 21 días de vacaciones para los futbolistas al concluir su actividad oficial. En caso de que México sea eliminado este domingo por Inglaterra, los seleccionados de Chivas y del resto de los clubes podrían reportar hasta el lunes 27 de julio, por lo que prácticamente quedarían descartados para disputar las dos primeras jornadas del Apertura 2026.

También hay que considerar que el calendario del torneo mexicano fue elaborado y publicado antes del inicio del Mundial, cuando pocos imaginaban el extraordinario desempeño que tendría la Selección Mexicana. El histórico paso del Tri ha provocado que el calendario de la Liga MX choque directamente con la participación del equipo nacional, una situación que podría extenderse todavía más si México consigue eliminar a Inglaterra y avanzar a los cuartos de final.

¿En qué partido Chivas ya podría contemplar a sus jugadores convocados al Mundial 2026?

Si se cumplen los tiempos establecidos por la FIFA, Chivas podría volver a contar con sus seleccionados hasta la Jornada 3 del Apertura 2026. Ese compromiso será el 31 de julio a las 7:00 de la noche frente al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, encuentro que apunta a ser el primero en el que Gabriel Milito podría recuperar a Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Luis Romo, Brian Gutiérrez y Armando González.