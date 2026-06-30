La Selección Mexicana afrontará este martes un partido de máxima exigencia cuando enfrente a Ecuador en los 16vos de final del Mundial 2026. Después de una histórica fase de grupos con nueve puntos y ningún gol recibido, el Tri disputará ahora un encuentro de eliminación directa que apunta a convertirse en uno de los más vistos de toda la Copa del Mundo, con millones de aficionados pendientes de lo que ocurra en el Estadio Azteca.

La espectacular atada de Raúl Rangel

Precisamente por tratarse de un duelo de eliminación directa y con tanta exposición internacional, el partido representa una vitrina inmejorable para los jugadores de Chivas y del resto de la Selección Mexicana. Los clubes europeos suelen poner especial atención en este tipo de escenarios, pues son encuentros donde se evalúa la personalidad, el carácter y la capacidad de responder bajo presión, aspectos que pueden terminar siendo determinantes antes de concretar un fichaje, además por supuesto de los análisis más elavorados que se hacen sobre un jugador.

Roberto Alvarado se destaca en la Copa del Mundo.

Afortunadamente para ellos, todo apunta a que Javier Aguirre volverá a confiar en una importante base rojiblanca para este compromiso. De acuerdo con los reportes previos al encuentro, Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Luis Romo serían titulares, mientras que Brian Gutiérrez mantiene posibilidades de aparecer desde el inicio, aunque el Vasco todavía tendría la duda entre el mediocampista de Chivas y Gilberto Mora para completar su alineación.

Luis Romo podría ser titular.

Además del boleto a los octavos de final, varios futbolistas mexicanos también podrían estar jugando por una oportunidad en Europa. Desde antes del Mundial se reportó que Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez despertaban interés de distintos clubes del Viejo Continente, por lo que una gran actuación frente a Ecuador, especialmente si México consigue avanzar, podría terminar de convencer a varios equipos de presentar una oferta durante este mercado de fichajes.

¿A qué hora se jugará el partido de 16vos de final de México vs Ecuador?

El encuentro entre México y Ecuador por los 16vos de final del Mundial 2026 se disputará este martes 30 de junio a las 19:00 horas en la cancha del Estadio Azteca, en el cual se espera un lleno total y un ambiente espectacular para impulsar al Tri, que buscará aprovechar su condición de local para dar un nuevo paso rumbo a la conquista de un resultado histórico.