La Selección Mexicana juega este martes ante Ecuador por los 16avos de Final del Mundial 2026. Conoce cuál sería la alineación del Tri en el Estadio Azteca.

La Selección Mexicana disputará este martes 30 de junio los 16avos de Final de la Copa del Mundo cuando enfrente a Ecuador en el Estadio Azteca. Para el Tri es un duelo en el que no existe mañana debido a que una derrota lo despide nuevamente de una eliminatoria directa en certamen mundialista. Por esta razón, repasa la alineación del conjunto nacional al enfrentar esta noche a la Tricolor.

El equipo que dirige Javier Aguirre no ha parado de dar enormes noticias a lo largo del Mundial 2026 con tres victorias al hilo en la fase de grupos. En el debut Sudáfrica, se ganó por 2-0 gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, ante Corea del Sur se impuso por la mínima diferencia gracias a la anotación de Luis Romo y ante Chequia goleó por 3-0 con las anotaciones de Mateo Chávez, Quiñones y Álvaro Fidalgo.

Enfrente llegará un Ecuador que tuvo que sufrir más de la cuenta para ser uno de los mejores terceros en el inicio de la Copa del Mundo. El equipo que dirige el argentino Sebastián Becaccece perdió por 1-0 ante Costa de Marfil, empató sin goles ante la débil Curazao y logró la clasificación agónica frente a Alemania tras ganar por 2-1 a minutos del final.

Roberto Alvarado sería titular ante Ecuador. (Foto: IMAGO7)

Probable alineación de México ante Ecuador

Raúl Rangel

Jorge Sánchez

Edson Álvarez / César Montes

Johan Vázquez

Jesús Gallardo

Éric Lira

Luis Romo

Gil Mora / Brian Gutiérrez

Roberto Alvarado

Julián Quiñones

Raúl Rangel

DT: Javier Aguirre

Probable alineación de Ecuador ante México