El Tri de Javier Aguirre quiere volver a estar en los Octavos de Final del Mundial 2026, pero para avanzar necesita superar a Ecuador. Conoce si el encuentro en el Estadio Azteca va por TV abierta.

La Selección Mexicana afrontará esta noche su primer duelo de eliminación directa cuando enfrente a Ecuador por los 16avos de Final del Mundial 2026. Conoce si el encuentro del Tri con los cinco jugadores de Chivas en el Estadio Azteca se podrá ver de forma gratuita EN VIVO y EN DIRECTO.

Para la afición del Guadalajara, este encuentro la hace inflar el pecho porque cuatro de los cinco jugadores que fueron convocados a disputar la Copa del Mundo tienen una participación importante. Raúl Rangel fue clave con su atajada ante Corea del Sur, Luis Romo anotó en el Estadio Akron y asistió en el golazo de Mateo Chávez, Roberto Alvarado es un bastión en la defensa y dio dos asistencias, mientras que Brian Gutiérrez se destacó con dos jugadas de gol contra Sudáfrica.

Esta noche, México enfrentará a un Ecuador que viene de sufrir más de la cuenta para lograr su clasificación a los 16avos de final. El seleccionado de Sebastián Becaccece perdió ante Costa de Marfil, empató contra Curazao y superó agónicamente a Alemania por 2-1.

Luis Romo sería titular ante Ecuador. (Foto: GETTY)

¿México vs. Ecuador va por TV Abierta?

El partido entre México y Ecuador se disputará este martes 30 de junio a las 19:00 horas del Centro de México en el Estadio Azteca. La transmisión podrá seguirse en televisión abierta a través de Canal 5, Azteca 7 y Canal 9, mientras que también estará disponible por TUDN en televisión de paga. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los jugadores de Chivas.

Probable alineación de México vs. Ecuador

Todo indicaría que Javier Aguirre frente a Ecuador pondría de inicio a tres jugadores de Chivas, mientras que un cuarto es duda. Según lo informado por Claro Sports, sería un hecho que Raúl Rangel, Luis Romo y Roberto Alvarado irían de arranque, mientras que Brian Gutiérrez pelea por un lugar en el cuadro titular junto a Gilberto Mora.