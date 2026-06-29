La Selección Mexicana afina detalles para el compromiso frente a Ecuador, con varios movimientos que podrían sorprender en el once inicial.

La Selección Mexicana tendría prácticamente definido el once titular con el que enfrentará a Ecuador en los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo 2026, en un encuentro clave para las aspiraciones del conjunto dirigido por Javier Aguirre.

A falta de la confirmación oficial por parte del “Vasco“, el TRI ya perfila la alineación con la que buscará imponerse a Ecuador y avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

La Selección Mexicana tendría prácticamente definido el once titular con el que enfrentará a Ecuador en los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo 2026, en un encuentro que definirá su continuidad en el torneo y en el que Javier Aguirre apostaría por una combinación de experiencia, juventud y buen momento futbolístico.

¿Cual sería la alineación de México vs. Ecuador?

El once de la Selección Mexicana estaría conformada por Raúl Rangel, Israel Reyes, Johan Vasquez, Jesús Gallardo, Álvaro Fidalgo, César Montes, Erick LiraBrian Gutiérrez, Julián Quiñonez, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado.

Cabe mencionar que dicho compromiso se llevará a cabo a las 19:00 horas, tiempo del centro a la misma horas.