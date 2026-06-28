Pese a su destacada participación en la Copa del Mundo, Brian Gutiérrez apunta a ser el sacrificado en el esquema de Javier Aguirre.

La Selección Mexicana continúa afinando detalles para su compromiso de los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo 2026 frente a Ecuador, un encuentro en el que Javier Aguirre, todavía no tendría definido su once inicial.

De acuerdo con información del periodista Rubén Rodríguez, de Fox, el estratega mexicano mantiene una importante duda en el sector ofensivo, donde dos futbolistas pelean por un lugar en la alineación titular.

El principal debate dentro del cuerpo técnico del Tricolor estaría entre darle la oportunidad a Gilberto Mora o mantener la confianza en Brian Gutiérrez, quien ha tenido participación importantes.

Según reveló el comunicador, Rubén Rodríguez, la decisión final aún no está tomada y dependerá del planteamiento táctico del “Vasco” Aguirre para medirse a los ecuatorianos.

“Hay que ver si va a poner Javier Aguirre a Gilberto Mora. Brian le gusta, por la parte física”, dijo Rubén Rodríguez.

¿Cuándo debutaría Chivas en el Torneo Apertura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara pondrá en marcha su participación en el Torneo Apertura 2026 el próximo sábado 18 de julio, cuando se presente ante su afición frente a los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Akron en busca de iniciar el certamen con el pie derecho.