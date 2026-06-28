Brian Gutiérrez se sinceró sobre su vínculo con México y explicó por qué vestir la camiseta del TRI fue una decisión que tomó con plena convicción.

La decisión de representar a la Selección Mexicana nunca fue un dilema para Brian Gutiérrez. El joven futbolista, quien ha llamado la atención por su talento y proyección internacional, reveló recientemente que desde hace tiempo tenía claro cuál sería su elección en caso de recibir el llamado del TRI.

Durante una entrevista concedida a TUDN, la periodista Tania Rincón cuestionó a Brian Gutiérrez sobre cómo fue el proceso para decidir entre representar a México o a Estados Unidos, país donde nació y desarrolló gran parte de su carrera futbolística.

“Creo que fue una decisión muy fácil para mí. Como le dije a mi mamá, a mis papás, el día que me llame México, les voy a decir que sí; entonces, cuando Javier me llamó y me dijo que si quería jugar para México, no dudé, entonces le dije que sí y desde ahí estoy muy contento, la verdad”, expresó.

Las palabras de Brian Gutiérrez reflejan el fuerte vínculo emocional que mantiene con México y explican por qué, pese a tener la posibilidad de representar a Estados Unidos, siempre tuvo claro que defendería la camiseta del representativo azteca.

¿Cuándo debuta Chivas en el Torneo Apertura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara pondrá en marcha su participación en el Torneo Apertura 2026 el próximo sábado 18 de julio, cuando se presente ante su afición frente a los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Akron en busca de iniciar el certamen con el pie derecho.