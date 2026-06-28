La operación entre Chivas y Juárez por Gilberto Sepúlveda ya está definida y marca un nuevo capítulo en la reestructuración del Guadalajara.

La reestructuración del Club Deportivo Guadalajara continúa tomando forma de cara al Torneo Apertura 2026 y uno de los movimientos más importantes en la plantilla rojiblanca será la salida de Gilberto ‘Tiba’ Sepúlveda.

De acuerdo con información revelada por el periodista César Luis Merlo, Chivas alcanzó un acuerdo con FC Juárez para que el defensor continúe su carrera con los Bravos.

Según la información compartida por el reconocido periodista especializado en fichajes, uno de los puntos más importantes de la negociación fue el aspecto económico.

FC Juárez aceptó hacerse cargo del salario completo de Gilberto Sepúlveda, una cifra que, de acuerdo con César Luis Merlo, representaba un ingreso muy elevado dentro de la estructura salarial del cuadro del Rebaño Sagrado.

Además, el comunicador argentino dio a conocer que el acuerdo contempla una opción de compra a favor de FC Juárez, cuyo monto sería superior a los dos millones de dólares.

¿Cuándo debuta Chivas en el Torneo Apertura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara iniciará su participación en el Torneo Apertura 2026 el próximo sábado 18 de julio, cuando haga su presentación ante su afición en el Estadio Akron.

Dicho encuentro está programado para disputarse a las 19:07 horas, tiempo del centro de nuetro país y será transmitido por Canal 5, TUDN, ViX y Azteca Deportes.