El Club Deportivo Guadalajara continúan moviendo piezas de cara al Torneo Apertura 2026 y todo apunta a que una de las salidas más importantes en la zona defensiva ya está definida.

De acuerdo con información de Súper Deportivo, Gilberto ‘Tiba’ Sepúlvedadejará de formar parte del Rebaño Sagrado para convertirse en nuevo futbolista de los Bravos de Juárez, en una operación que busca beneficiar a ambas instituciones de cara a la próxima campaña.

Fuentes cercanas a las negociaciones señalaron que el acuerdo ya está cerrado. La operación contempla la llegada del defensor en calidad de préstamo por un año, permitiéndole buscar mayor continuidad y protagonismo en un nuevo proyecto deportivo.

La salida de Gilberto Sepúlveda representa un movimiento importante dentro de la reestructuración que encabeza la directiva rojiblanca junto con el cuerpo técnico de Gabriel Milito.

Cabe mencionar que Gilberto Sepúlveda pondrá fin, al menos de manera temporal, a una etapa importante con Chivas, institución en la que se formó y con la que logró consolidarse como uno de los defensores mexicanos más destacados de su generación.

Gilberto Sepúlveda estaría fuera de Chivas.

¿Cuál es el valor actual de Gilberto Sepúlveda?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Gilberto Sepúlveda es de 2 millones de euros, equivalente a poco más de 49 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual.