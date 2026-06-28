Luego de varias idas y vueltas, Chivas confirmó la salida de Érick Gutiérrez de la institución. Tras conocerse la noticia la afición estalló por dejar ir a un elemento de jerarquía como Guti.

Finalmente, la afición de Chivas hizo oficial la salida de de Érick Gutiérrez quien llegará a Toluca para el siguiente torneo. Tras confirmarse su salida del Guadalajara, la afición estalló con mensajes contra la directiva y Gabriel Milito por el trato que le dieron para su salida porque considera que era un elemento a mantener en el equipo .

Desde hace un largo tiempo se sabía que el Guti no iba a entrar en planes ya que hubo una pelea con el entrenador argentino. Sin embargo, en diálogos con Jesús Hernández, confirmó que el actual timonel rojiblanco es un gran entrenador y que no quiso irse antes del Rebaño Sagrado porque su hijo tuvo problemas de salud.

Tras viajar a Toluca para convertirse en nuevo jugador del conjunto escarlata, Chivas hizo oficial la salida de Érick Gutiérrez. “Agradecemos tu entrega y te deseamos éxito en lo que venga”, expresó el Guadalajara, en su cuenta de X e Instagram, para despedir al mediocampista formado en Pachuca.

Luego de confirmarse la noticia, la afición rojiblanca reaccionó con mensajes en el que afirman que estuvo mal el trato que le dieron a Guti. Este disgusto surge luego de la entrevista que el mediocampista le dio a Jesús Hernández en la que explica que le hubiera gustado que se aclare qué pasaba para qué haya sido cepillado.

Afición de Chivas despide a Érick Gutiérrez