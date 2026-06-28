La etapa de Érick Gutiérrez en Chivas dejó momentos importantes y consolidó su regreso al futbol mexicano.

La etapa de Érick Gutiérrez con lasChivas llegó a su fin, dejando detrás una trayectoria marcada por la experiencia internacional y el liderazgo dentro del vestidor rojiblanco.

Sin embargo, uno de los aspectos que más llama la atención es la evolución que tuvo su valor de mercado desde su regreso al futbol mexicano, luego de varios años compitiendo en Europa.

De acuerdo con el portal especializado en fichajes y valores de mercado Transfermarkt, el actual valor de Érick Gutiérrez se encuentra en 1.5 millones de euros.}

Esta cifra representa una disminución considerable respecto al punto más alto de su carrera, cuando su carta alcanzó un valor estimado de 5.5 millones de euros durante su etapa en el futbol europeo.

El mediocampista mexicano vivió sus mejores años de cotización mientras militaba en el futbol de los Países Bajos, especialmente durante su paso por el PSV Eindhoven, donde logró consolidarse como un jugador importante y disputar competencias internacionales.

Su rendimiento en Europa, además de sus convocatorias con la Selección Mexicana, impulsaron su valor hasta convertirlo en uno de los mediocampistas mexicanos mejor cotizados de su generación.