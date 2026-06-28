La Selección Mexicana enfrentará a Ecuador en el Estadio Azteca. Un jugador que pelea por ser titular es Brian Gutiérrez, quien habló de su momento con el Tri.

Brian Gutiérrez fue una de las grandes figuras que tuvo Chivas en los últimos seis meses y con menos de 17 partidos le bastó para ganarse la consideración de Javier Aguirre para jugar con la Selección Mexicana en el Mundial 2026. En la previa al duelo por los 16avos de Final, el futbolista rojiblanco confirmó que no vivió su mejores momentos en la Copa del Mundo. Sin embargo, advirtió a Ecuador al señalar que lo único que sirve es ganar.

En el debut en el certamen mundialista, el elemento del Guadalajara tuvo jugadas claras de gol y las falló insólitamente, mientras que en el segundo encuentro poco pudo hacer para inquietar a los asiáticos. Por esta razón, se especula que Gil Mora podría reemplazarlo en el siguiente partido por lo realizado ante Chequia.

En medio de este contexto, Brian Gutiérrez habló con TUDN y confirmó que no tuvo sus mejores momentos con la Selección Mexicana. “No han sido los mejores partidos para mí. Creo que puedo mejorar, no es lo que esperaba la gente de mí; pero tengo esa autocrítica. El futbol te da revanchas y esa revancha es el martes para mí”, expresó la joya de Chivas.

Brian Gutiérrez no tuvo sus mejores partidos con el Tri. (Foto: IMAGO7)

El mediocampista del Guadalajara señaló que el próximo martes en el Estadio Azteca solo sirve ganar. “Creo que es ganar o ganar. No hay de otra. Nosotros nos vemos ya en Octavos, sin embargo, la primera fase es el martes contra Ecuador. A la afición, que nos sigan apoyando; vamos a dar lo que podemos dar. Le queremos dar esa alegría al país”, declaró el futbolista.

¿A qué hora se juega México vs. Ecuador?

Como decíamos, la Selección Mexicana volverá a tener acción el próximo martes 30 de junio ante Ecuador en el Estadio Azteca a las 19:00 del Centro de México. El partido se podrá ver en TV abierta por Azteca en el Canal 7 y por Televisa en el Canal 5.