La Fecha FIFA y la mala suerte han ocasionado que Chivas cuente con pocas opciones para la portería de cara al amistoso que sostendrán en Chicago contra el León, por lo que Veljko Paunovic no tuvo inconveniente en mandar a llamar a Erick Montiel, cancerbero de la cantera que será el segundo arquero detrás de Miguel Jiménez.

Tal y como se ha caracterizado desde su llegada al Guadalajara, el entrenador europeo está visoreando a muchos jugadores de todas las divisiones inferiores, no solamente del Tapatío, por lo que para suplir la ausencia del Tala y de Whalley se decantó por el arquero de la Sub 23, incluso por encima de Eduardo García, quien brilla en la escuadra de Liga de Expansión.

Erick Montiel es un guardameta de 19 años que mide 1.86 metros y pesa 76 kilogramos. Es oriundo de Guadalupe, Chihuahua, y ha estado vinculado al conjunto de la Perla de Occidente desde el 2019, llevando el proceso formativo en Sub 15, Tercera División, Sub 18, Sub 20 e inclusive un partido con el Tapatío.

Lo curioso es que en las primeras convocatorias de Paunovic en el Guadalajara, solía llevar a tres porteros y al que mandaba a llamar era a Axel Leyva, también arquero de la Sub 23; sin embargo, ha sido Montiel el que se ha adueñado de la titularidad y así lo reconoció el serbio al convocarlo a él para el duelo contra León en Chicago.

¿Por qué no viajaron con Chivas Óscar Whalley ni Raúl Rangel?

El Guadalajara se quedó con pocas opciones en la portería para esta Fecha FIFA, ya que el Tala fue convocado con la Selección Sub 23, mientras que Whalley está trabajando en un plan de fortalecimiento físico para evitar una lesión en la rodilla derecha, según reveló el club en un par de comunicados.