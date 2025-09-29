Los grandes talentos del futuro del futbol mexicano están disputando el Mundial Sub 20 en Chile. Entre los convocados por el Tri que pertenecen al Club Deportivo Guadalajara se destacan Hugo Camberos y Yael Padilla. Sin embargo, ninguno de ellos fue titular en el debut con Brasil, que terminó en empate 2 a 2.

Ahora, el periodista David Medrano reveló que Rafael Márquez viajó al país sudamericano para ver a los jóvenes talentos. El exjugador del Barcelona tomará el proyecto que dejará Javier Aguirre después del Mundial 2026. De esta manera, ahora mira a quienes integrarán su proceso de cara al 2030.

Lo resaltable para Chivas es que el citado comunicador mencionó a algunos de los jugadores que Márquez observará en Chile. Entre ellos nombró a Camberos y Padilla. Además, el defensor Diego Ochoa se destacó en el primer partido, dándole el empate a la Selección Mexicana sobre el final del juego.

El zaguero que ahora defiende los coles del FC Juárez, pero pertenece al Rebaño Sagrado, se elevó entre los jugadores brasileños y definió con un gran cabezazo. Seguramente la buena actuación de Ochoa no pasó desapercibida para Rafa Márquez y su equipo de trabajo.

Hugo Camberos y Yael Padilla fueron suplentes en México vs. Brasil

El debut de la Selección Mexicana no tuvo a jugadores actuales de Chivas en su equipo titular. Más allá de la suplencia de Hugo Camberos y Yael Padilla, Sebastián Liceaga, portero del Tapatío también ocupó un lugar en el banco. Además de lo mencionado con Ochoa, Padilla sumó minutos ya que saltó al campo de juego en el complemento.