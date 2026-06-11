La Selección Mexicana logró una victoria ante Sudáfrica en el inicio del Mundial 2026. Tras lo sucedido en el Estadio Azteca, Javier Aguirre confirmó que Luis Romo no reemplazará a César Montes frente a Corea del Sur.

La Selección Mexicana comenzó con el pie derecho su camino en la Copa del Mundo 2026 luego de haber superado por 2-0 a Sudáfrica. Tras lo sucedido en el Estadio Azteca, Javier Aguirre se mostró muy molesto por la expulsión de César Montes y señaló que Edson Álvarez lo reemplazaría y no Luis Romo.

De los cinco jugadores convocados de Chivas, cuatro mantuvieron acción en el partido inaugural. Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez vieron acción de entrada, mientras que Armando González ingresó en el segundo tiempo para reemplazar a Raúl Jiménez.

Una de las grandes dudas que dejó el partido para el segundo choque contra Corea del Sur es quién será el reemplazante de César Montes. El capitán de la Selección Mexicana se fue expulsado luego de hacer una falta evitable contra Khuliso Mudau y Wilton Sampaio decidió inmediatamente sacarle la cartulina roja, la cual no fue revisada por el VAR.

Luis Romo no será titular ante Corea del Sur. (Foto: IMAGO7)

Tras el partido, el Vasco Aguirre se mostró molesto por la tonta expulsión de César Montes y señaló que seguramente quien lo reemplazará es Edson Álvarez y no el capitán de Chivas. “Edson. Edson terminó de central con la expulsión de César. Me decanté por Lira, ya lo dije en la previa, porque Edson vino con solo tres o cuatro minutos. Al llegar aquí le dimos minutos en los partidos previos, le exigimos mucho en los entrenamientos de tal suerte que llegó preparado para jugar 90. Pero hablé con él y le dije que iba a empezar con Lira y César, estás a la expectativa con cualquiera de los dos y ahora con la roja de César es muy probable que juegue Edson de central”, expresó.

¿Cuándo volverá a jugar México en el Mundial 2026?

La Selección Nacional de México volverá a tener acción el próximo jueves cuando enfrente a Corea del Sur por la jornada 1 del Grupo A. El partido se llevará adelante en el Estadio Akron, hoy llamado Guadalajara, a las 20:00 del Centro de México y podrá seguirse por TV Abierta en el canal 5 de Televisa y el canal 7 de Azteca.