Chivas vivió momentos de angustia en el arranque del partido contra Tigres debido a la equivocación de Luis Romo que regaló el gol a los felinos; sin embargo, la grandeza del Rebaño sacó a flote el partido y rápidamente encontraron la diana del empate.

En una serie de pases por la pradera izquierda, Bryan González llegó a línea de fondo y mandó un centro preciso a segundo poste para la llegada por sorpresa de Daniel Aguirre, quien definió de primera intención para mandar la pelota al fondo de las redes pese al lance de Nahuel Guzmán.

Hay que destacar que para este compromiso, Gabriel Milito decidió mover sus piezas y colocar a Aguirre como contención, para abrirle paso a Luis Romo en la zaga central con Diego Campillo y José Castillo.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Puebla?

El Guadalajara regresará a la cancha del Estadio Akron con la misión de romper más récords, duelo que se disputará el próximo sábado 18 de abril en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.