Raúl Rangel sigue consolidándose como el mejor portero de todo México y lo volvió a demostrar durante el partido entre Chivas y Tigres, en donde fue exigido al máximo en el arranque del duelo con dos intervenciones que salvaron al Guadalajara.

En el arranque del partido, la escuadra felina arrancó a tambor batiente en búsqueda de abrir el marcador, en donde Juan Bruneta intentó sorprender al portero rojiblanco con un disparo de media distancia, en donde el cancerbero logró desviar la redonda.

Sin embargo, segundos después, Jesús Angulo aprovechó el rebote, mandó un centro a primer poste para la llegada de Rodrigo Aguirre, quien remató cruzado y el portero desvió la trayectoria, aunque el silbante marcó saque de portería.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Puebla?

El Guadalajara regresará a la cancha del Estadio Akron con la misión de romper más récords, duelo que se disputará el próximo sábado 18 de abril en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.