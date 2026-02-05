Para Chivas, todo cambió radicalmente con la llegada de Gabriel Milito. Aunque su inicio en el banquillo rojiblanco estuvo rodeado de dudas e incluso cuestionamientos sobre su continuidad, con el paso de los partidos ha quedado claro que fue la decisión correcta. Hoy, directiva, jugadores y afición coinciden en que el proyecto va por el camino adecuado y los resultados respaldan al estratega argentino.

Milito cuenta con una amplia trayectoria como jugador y director técnico en Argentina y Europa, etapas en las que protagonizó varios momentos que se hicieron virales. Uno de los más recordados ocurrió durante un partido, cuando un aficionado desde la tribuna le exigió realizar un cambio en pleno encuentro, una situación poco común incluso en el futbol sudamericano.

Lejos de molestarse, Gabriel Milito entabló un diálogo directo desde la banca con el aficionado. El técnico no solo escuchó la petición, sino que terminó haciéndole caso: realizó el cambio solicitado e incluso le preguntó desde la cancha qué jugador consideraba que debía ingresar, generando un momento que rápidamente se volvió viral en Argentina.

Tras el partido, en conferencia de prensa, Milito fue claro al explicar lo sucedido. Señaló que la responsabilidad final siempre es suya, pero reconoció que al escuchar al aficionado entendió que tenía razón y que era necesario ajustar el mediocampo. Con ello, dejó ver que no tiene problema en reconocer una buena idea, incluso si viene desde un lugar tan extraño como la tribuna.

Gabriel Milito tiene un carácter fuerte y ha impuesto disciplina en Chivas

A pesar de esa apertura al diálogo, Gabriel Milito también se caracteriza por su carácter fuerte. Desde su llegada a Chivas dejó claras las reglas y estableció un sistema de disciplina estricto, marcando límites sobre lo que no está permitido dentro del equipo. Este cambio ha sido clave para el Guadalajara, que venía de una etapa marcada por indisciplinas de jugadores importantes y que hoy muestra una cara completamente distinta.