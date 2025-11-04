La segunda etapa de Javier “Chicharito” Hernández con el Club Deportivo Guadalajara no ha sido la esperada debido a su bajo nivel futbolístico, por lo que ha sido objeto de críticas hasta por la propia afición “Rojiblanca”.

Y es que apenas lleva tres goles desde que regresó a Chivas, pero parece que su rol va más allá de hacerse presente en el marcador. Cabe mencionar que durante las últimas semanas diversos periodistas han hablando sobre la teoría de que el exjugador del Manchester United, Real Madrid, entre otros, está fungiendo como un mentor para los jovenes como Armando “Hormiga” González y todo indica que es verdad.

El propio “Chicharito” Hernández fue quien lo confirmó en una historia en su cuenta de Instagram, compartiendo una publicación donde lo catalogaron como el “segundo entrenador” del Rebaño Sagrado por detrás de Gabriel Milito.

Así que esta segunda etapa de Javier Hernández va más allá del terreno de juego y se ha visto reflejado en el accionar de la “Hormiga” González, aplicando movimientos que llevaron a “Chicharito” al estrellato.

¿Qué viene para Chivas en el Torneo Apertura 2025?

Desde el lunes pasado, el Club Deportivo Guadalajara inició con su preparación para el partido ante Rayados de Monterrey, luego de vencer a los Tuzos del Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo y que gracias a ello tienen en su mano la clasificación directa a la Liguilla.

Destacar que el encuentro ante el equipo regiomotano se llevará a cabo este sábado 8 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.