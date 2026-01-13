Brian Gutiérrez fue el refuerzo más llamativo de Chivas en el mercado de invierno, no solo por su juventud, sino porque desde sus primeros minutos y entrevistas dejó claro que es un jugador con mucho talento y visión para asistir a los delanteros. De inmediato, muchos imaginaron que podría convertirse en un socio ideal para Armando González, aprovechando los movimientos y el olfato goleador de la Hormiga.

Más allá de lo futbolístico, la afición también comenzó a notar similitudes en la personalidad de ambos jugadores. Tanto Armando como el recién llegado Gutiérrez transmiten cercanía, buen humor y hambre de crecer, lo que llevó a muchos a pensar que podrían llevarse bien fuera de la cancha. Esa percepción se reforzó en las últimas horas gracias a un video publicado por el club.

El material en cuestión no tiene nada extraordinario en su contenido, ya que se trata únicamente de un mensaje para invitar a la afición a asistir al partido de este martes frente a Juárez. Sin embargo, la aparición conjunta de Armando González y Brian Gutiérrez fue suficiente para detonar la ilusión, y de inmediato los comentarios comenzaron a hablar de la química y la posible amistad entre ambos.

Más allá del detalle anecdótico, que exista un buen ambiente dentro del vestidor siempre es una noticia positiva. En este caso, que dos jugadores cuyos perfiles están llamados a complementarse en la cancha tengan una relación cercana fuera de ella podría facilitar una sociedad más natural y efectiva, algo que beneficiaría de forma directa al funcionamiento ofensivo de Chivas.

La afición recordó a Cade Cowell en el video de Armando González y Brian Gutiérrez

Además, varios aficionados aprovecharon el video para recordar a Cade Cowell, gran amigo de Armando González, quien actualmente se encuentra a préstamo con el New York Red Bulls. Muchos señalaron que Cowell y Brian Gutiérrez tienen perfiles y personalidades similares, aunque lamentaron que esa posible conexión no pueda darse, al menos, hasta el próximo año.