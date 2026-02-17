Chivas visitará a Cruz Azul la noche de este sábado en el Estadio Cuauhtémoc, en un partido sumamente interesante que enfrenta al primero y segundo lugar de la tabla general. Ambos equipos han mostrado respeto en la previa, pero también han dejado en claro que buscarán la victoria, por lo que todo apunta a que será uno de los encuentros más emocionantes de la Jornada 7.

Uno de los que ya comenzó a calentar el duelo fue Nico Ibáñez, delantero de gran experiencia en la Liga MX y nuevo refuerzo de La Máquina. En su presentación oficial, el atacante fue cuestionado sobre el choque ante el Rebaño Sagrado, donde reconoció el gran momento de Gabriel Milito y sus jugadores, pero también adelantó que buscarán quitarle el invicto al Guadalajara.

La confianza de Ibáñez y del plantel celeste viene impulsada por su victoria de este domingo ante Tigres, también en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Para Cruz Azul, vencer a los felinos fue una muestra clara del nivel que tienen, considerando que se trata de un equipo que siempre pelea por los primeros lugares del fútbol mexicano.

Lo cierto es que Ibáñez sabe lo que es marcarle a Chivas, pues ha anotado seis goles en 16 partidos frente al Rebaño Sagrado. Por ello, se espera que la línea defensiva rojiblanca ponga especial atención en el delantero argentino y en el resto del ataque celeste, en lo que será un gran reto para proteger la portería de Raúl Rangel.

Chivas visitará a Cruz Azul en Puebla, debido a sus problemas para encontrar estadio

Cabe recordar que, para sorpresa de muchos, la visita a Cruz Azul no será en la Ciudad de México como suele ser habitual, sino en Puebla, en el Estadio Cuauhtémoc. Esto se debe a que La Máquina no llegó a un acuerdo con Pumas para seguir jugando en el Olímpico Universitario, situación que los obligó no solo a dejar el estadio, sino también la ciudad donde cuentan con la mayor cantidad de aficionados.