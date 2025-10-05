Esta tarde Chivas Femenil volverá a tener acción en el Apertura 2025 debido a que enfrentará a Pumas UNAM por la jornada 14 en el Estadio Akron. Teniendo en cuenta el juego se disputará repasa cómo, a qué hora y por dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO el duelo de las rojiblancas.

El equipo de Antonio Contreras no para de sumar puntos importante a lo largo de los últimos partidos de la Liga MX. Desde la victoria contra América por 2-0, las Chingonas han sumado los seis puntos que estuvieron en juego frente a Tijuana y Mazatlán.

Esta tarde, Chivas Femenil recibe a Pumas con el objetivo de acercarse al tercer lugar de la tabla general de posiciones. Enfrente llegarán unas Pumas que vienen que se ubican en la séptima posición y con muchas posibilidades de quedar momentáneamente fuera de la Liguilla si se dan una serie de resultados.

Chivas Femenil viene de superar a Mazatlán. (Foto: IMAGO7)

¿Cómo ver EN VIVO y DIRECTO Chivas Femenil vs. Pumas?

El duelo entre Chivas Femenil y Pumas por la jornada 14 del Apertura 2025 comenzará a las 11:07 del Centro de México en el Estadio Akron. El duelo se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime y TUBI en México, mientras que en Estados Unidos via streaming por Telemundo Deportes y FOX Deportes. Obviamente en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con las rojiblancas.

¿Cuál es el próximo partido de Chivas Femenil en el Apertura 2025?

Chivas Femenil volverá a tener acción en el Apertura 2025 de la Liga MX el próximo domingo 12 de octubre cuando enfrente a Puebla a las 11:00 del Centro de México. El partido correspondiente a la jornada 15 del campeonato se llevará adelante en el Estadio Akron, por lo que será transmitido por Amazon Prime en México.