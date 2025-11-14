Armando González es el jugador del momento en la Liga MX, no sólo por coronarse como campeón de goleo del Apertura 2025, sino también por su reciente convocatoria para la Selección Mexicana. La Hormiga, que acaba contrato en diciembre de 2026, también comienza a ser seguido con atención desde el futbol europeo.

Con apenas 22 años, el canterano rojiblanco ya se consolidó como titular en Chivas y ahora le apunta a ganarse un lugar en el Mundial de 2026. Pero además, de continuar con este nivel, más temprano que tarde la Hormiga será un candidato lógico a cumplir el sueño europeo, por su juventud y sus características.

En medio de este furor, en redes sociales se volvió viral el pedido de un aficionado del Atlético Madrid, recomendando a Armando González como posible fichaje en caso de que Alexander Sørloth se marche del cuadro colchonero. La publicación se llenó de interacciones y hasta superó las 330.000 visualizaciones.

“Jóvenes, con garra, con un potencial ofensivo en aumento”, escribió el usuario AdrianATM28 en su cuenta de X. Además de la Hormiga, el otro delantero nombrado fue Joaquín Panichelli, argentino de 23 años que milita en el Racing de Estrasburgo y que también acaba de recibir el primer llamado para representar a su país.

Hormiga González ya lució la playera del Atlético Madrid

Además de los usuarios mexicanos que respondieron a la publicación, también hubo españoles entusiasmados con los tradicionales festejos de la Hormiga, quien es fanático del anime y celebra muchos goles con ese tipo de referencias. Pero entre las respuestas también se coló una imagen del delantero de Chivas firmando autógrafos con el jersey del Atlético Madrid, por lo que puede haber cierta afinidad entre el futbolista y el conjunto colchonero.