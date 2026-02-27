Si en Guadalajara hay ilusión y alegría por el andar de las Chivas en el Clausura 2026, está claro que uno de los grandes responsables de que así sea es Gabriel Milito. El entrenador rojiblanco le ha devuelto la competitividad y la mentalidad ganadora al Rebaño, que se mantiene como único líder antes de enfrentarse a Toluca por la Jornada 8.

Este sábado, cuando salte al campo del Estadio Nemesio Diez, Milito se sentará en el banquillo visitante, con la particularidad de que la historia bien pudo haber sido otra. Y es que el estratega argentino estuvo cerca de dirigir a Toluca, según contó el presidente deportivo de los Diablos Rojos, Santiago San Román, en entrevista con ESPN.

“Gabi Milito iba a venir con nosotros antes de que llegara Renato Paiva. Estaba cerrado, pero por un tema personal no se pudo. Es un técnico excepcional. Bien por Chivas que le dio tiempo”, aseguró San Román sobre la ocasión en que el actual estratega rojiblanco estuvo cerca de firmar con Toluca.

Sobre el encuentro del sábado, donde se enfrentan dos de los mejores equipos de la Liga MX, San Román opinó: “Va a ser un partido muy cerrado y vamos a salir a ganar”. En el cuadro dirigido por Antonio Mohamed, se espera que Alexis Vega pueda tener minutos, en lo que sería su vuelta a las canchas justo ante su exequipo.

Antonio Mohamed también pudo llegar a Chivas

Así como Milito pudo llegar al Toluca, Antonio Mohamed también estuvo cerca de dirigir al Club Deportivo Guadalajara en más de una ocasión, especialmente tras la salida de Fernando Gago en 2024, cuando su nombre sonó con fuerza y existió interés de su parte; sin embargo, la directiva rojiblanca no avanzó a una oferta formal y terminó inclinándose por otra opción. Años antes también hubo acercamientos que no prosperaron por decisiones de la directiva y diferencias en condiciones, por lo que el Turco nunca llegó a asumir en el banquillo tapatío.