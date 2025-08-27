Las Chivas de Guadalajara suman varios años sin encontrar el protagonismo que requiere el equipo más importante del futbol mexicano. Por ello, el exjugador rojiblanco, Roberto Gómez Junco, lanzó una contúndete pregunta para Gabriel Milito de cara al resto del Torneo Apertura 2025.

El ahora analista de ESPN, cuestionó todo lo que sucedió el viernes anterior, donde lograron rescatar el empate frente a Xolos de Tijuana 3-3, pero gracias a que tuvieron un cierre de partido efectivo, sin embargo, cometieron muchos errores cotosos que los dejaron cerca de volver a sumar otro descalabro.

“A cualquier técnico le pides en función de la plantilla que maneja. Entonces la pregunta sería ¿con este plantel pueden jugar mucho mejor las Chivas? Mucho mejor no. Por otro lado tienes que saber qué le pasa a un equipo que juega tan mal y le meten tres goles y después cierra como cerró con tres golazos”.

“¿Puedes conseguir Milito que el equipo juegue como jugó esos 15 minutos? Entonces si sería un Guadalajara mucho más competitivo. Adquirirían la más elemental consistencia y para eso deben dominar un sistema de juego, todos defienden y todos atacan”, fue parte de lo que comentó Gómez Junco en Futbol Picante de ESPN.

Chivas ha ganado dos partidos con Gabriel

En lo que va del semestre Guadalajara ha jugado ocho partidos con Gabriel Milito al mando. Cinco han sido dentro de la Liga MX donde ha obtenido un triunfo, tres derrotas y un empate. Mientras que en la Leagues Cup ganó uno, empató otro, que a la postre ganaría en penaltis y perdido otro más. Es decir, de los ocho juegos ha logrado dos victorias, cuatro derrotas y dos empates.