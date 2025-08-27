En las Chivas de Guadalajara atraviesan por un momento muy complicado con Gabriel Milito, ya que únicamente han ganado un partido de los cinco que han disputado en el Torneo Apertura 2025 y tienen en puerta los cuatro encuentros más complicados de la temporada regular.

En este sentido, el exjugador del Rebaño Sagrado, Rafael Márquez Lugo explicó que la solución no es pensar en el despido de Gabriel Milito de la dirección técnica, sino darle mayores responsabilidades a los jugadores para que traten de salir del bache en los siguientes compromisos que no serán sencillos.

“Están muy bien las sensaciones que te dejan esos minutos (empate ante Xolos), tiene mucho valor. Pero no perdamos de vista, fue más de un tiempo en el que el equipo no funcionó, el rendimiento del equipo viene de más a menos, un equipo que se equivoca. En el fondo se equivoca el arquero, se equivoca Sepúlveda, cometen penaltis por partido”.

Márquez Lugo se retiró en Chivas en el 2015. Foto: Imago7/Jorge Barajas

“Por el calendario que les queda, sí sería buen momento para que saliera Javier Mier (director deportivo), que entiendo que es la cabeza deportivamente. ‘Milito está firme, no empecemos con cosas’. No, no (que no se vaya Milito), es el momento de tener paciencia, de exigirle más a los futbolistas, es momento de que los jugadores digan ‘ya nos toca a nosotros sacar esto’”, fue parte de lo que comentó el exatacante en Fox Sports.

Los cuatro partidos más complicados de Chivas

El Rebaño sostendrá los partidos más difíciles del certamen a partir de este sábado cuando reciban a Cruz Azul en el Estadio Akron por la Jornada 7. Después se verán las caras ante América en el Clásico Nacional como visitantes, más tarde le harán los honores a Tigres de la UANL en el partido pendiente de la Fecha 1 y en la 9 también jugarán en casa contra el campeón Toluca.

Una serie de malos resultados ante estos rivales, que son de los principales contendientes para ser campeones, podría marcar el futuro de Gabriel Milito en el banquillo, ya sea para seguir hasta el final de la campaña o decirle adiós a su cargo.