Chivas logró quedarse con una gran victoria frente a Pumas UNAM luego de imponerse por 2-1 en CU por la jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX. Tras lo sucedido ante los Universitarios, Carlos Hermosillo, exjugador del Rebaño Sagrado y leyenda de Cruz Azul, definió a Armando González es un futbolista con mucho futuro y que le da gusto que marque goles.

La llegada del entrenador argentino puso a todos los jugadores a redoblar los esfuerzos para ganarse un lugar en el equipo titular. Allí la Hormiga comenzó en el banco de suplentes y le ganó el lugar a Alan Pulido a base de goles.

Ayer ante Pumas apareció nuevamente Armando González en un momento clave debido a que anotó el gol del empate. Tras su gran encuentro frente a los Universitarios, Carlos Hermosillo destacó la actuación del canterano rojiblanco, señaló que tiene muchísimo futuro y que está encantado que anote goles.

Armando González vive un gran momento en Chivas ya que lleva anotado 6 goles. (Foto: IMAGO7)

“El gol que hace él es un movimiento extraordinario, una anticipación. A mi me enseñaron que el balón lo vas a encontrar, no el balón te encuentra. Cuando tú vas a encontrar el balón es que te anticipas al defensa, que le haces un buen movimiento”, expresó en Los Jefes. Y añadió: “Lo que ha hecho Armandito González (silencio). Es un muchacho que tiene muchísimo futuro, buen jugador. Me da muchísimo gusto que haga goles”.

Armando González dejó mensaje a Javier Aguirre

Tras anotarle a Pumas, Armando González dejó mensaje a Javier Aguirre al marcar que quiere jugar el Mundial 2026. “¿Jugar el Mundial? Sí, claro. Si hago las cosas bien, primero Dios me van a tomar en cuenta. Debo enfocarme en lo que me toca con Chivas y, si sigo por el mismo camino, se me dará”, expresó el canterano rojiblanco según lo informado por Diario Récord.