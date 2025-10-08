El sábado pasado, el Club Deportivo Guadalajara se metió a la cancha del Estadio Olímpico Universitario y sacó una importante victoria ante los Pumas, dentro de la Fecha 12 del Torneo Apertura 2025, pero un exjugador de nuestras Chivas demeritó este triunfo.

Fue durante el programa ‘La Última Palabra’, cuando Carlos Hermosillo hizo de menos el triunfo conseguido por los pupilos de Gabriel Milito, a pesar de que mostraron durante los 90 minutos un gran futbol, tanto en defensiva como en ofensiva.

“A mí particularmente, Chivas mejoró, pero no le ganó a nadie, no le ganó a nadie, estoy hablando del último partido, le ganaron a Pumas”, dijo Carlos Hermosillo en medio de las risas de Yayo de la Torre entre otros compañeros.

Cabe mencionar que el triunfo ante el equipo de Efraín Juárez, le permitió a los pupilos de Gabriel Milito meterse de lleno en la pelea de los primeros lugares de la tabla general de la presente campaña del máximo circuito.

¿En qué lugar marcha Chivas en el Torneo Apertura 2025?

Después de 12 fechas disputadas en la Fase Regular del Torneo Apertura 2025, el Club Deportivo del Guadalajara, se encuentra en la novena posición de la tabla general con 17 puntos, producto de cinco victorias, dos empates y cinco derrotas.