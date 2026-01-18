Este fin de semana, Tapatío llevó adelante su segunda presentación en el Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX. El Filial rojiblanco venía de empatar por 2-2 en su visita a Atlético La Paz, y en esta ocasión, se estrenó como local con una importante victoria sobre Venados por 4-2.

Luego de una campaña en la que el Tapatío no logró acceder a la Liguilla, el cambio de entrenador con la llegada de Pepe Meléndez en reemplazo de Arturo Ortega aspira a recuperar la competitividad del Filial rojiblanco.

En su segunda presentación, Tapatío pisó fuerte y logró dar vuelta al marcador ante Venados, gracias a un doblete de su goleador, Vladimir Moragrega, además de otro tanto de Daniel Villaseca y el primero del fichaje Jesús Hernández con los colores rojiblancos.

¿Cómo quedó Tapatío en la tabla de posiciones?

Con su victoria sobre Venados, Tapatío quedó como uno de los escoltas de Atlético Morelia, líder con puntaje ideal y sin haber recibido goles en contra. El Filial suma cuatro unidades, al igual que Atlético La Paz. El próximo compromiso para los dirigidos por Pepe Meléndez será el próximo 23 de enero, como visitante del Tepatitlán.

Moragrega lidera la tabla de goleo del Clausura 2026

Vladimir Moragrega se ubica como uno de los líderes de la tabla de goleo del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX tras las dos primeras jornadas, con tres anotaciones en dos partidos. El delantero de Tapatío convirtió ante Atlético de La Paz y Venados, y comparte la cima con Martín Barragán, reflejando el buen arranque ofensivo del filial rojiblanco en el inicio del torneo.