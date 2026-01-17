Tapatío continúa su camino en el Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX y ya se enfoca en su próximo compromiso ante Tepatitlán, correspondiente a la jornada 3 del torneo. El filial rojiblanco llega con cuatro puntos tras sus primeras dos presentaciones y buscará extender su buen arranque en este nuevo ciclo bajo el mando del entrenador Pepe Meléndez.

El camino del Tapatío comenzó con un empate por 2-2 ante Atlético La Paz, gracias a los goles de Vladimir Moragrega y Daniel Villaseca. Más tarde, el Filial rojiblanco corrió desde atrás para obtener un valioso triunfo por 4-2 ante Venados, también con Moragrega y Villaseca entre sus anotadores.

Para el próximo encuentro ante Tepatitlán, el Filial rojiblanco podría volver a contar con Sergio Aguayo, quien se perdió el último compromiso por ser expulsado en su debut. Además, el Tapatío cuenta con otros nombres que han sido contemplados por Gabriel Milito para el primer equipo, como Samir Inda o Ángel Chávez.

¿Cuándo y dónde juegan Tepatitlán vs. Tapatío por el Clausura 2026?

El partido entre Tepatitlán y Tapatío se disputará el próximo viernes 23 de enero de 2026, en el Estadio Gregorio “Tepa” Gómez, por la jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX. El encuentro comenzará a las 19:00 horas del Centro de México.

¿Cómo seguir el Tepatitlán vs. Tapatío?

Hasta el momento, no está confirmada la televisación del compromiso entre Tepatitlán y Tapatío. De todas maneras, en Rebaño Pasión te mantendremos informado con todo lo que ocurra en la previa, durante y después del partido del filial rojiblanco.