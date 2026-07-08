Uno de los jugadores que dejó una sensación de adiós luego de que se haya terminado la fase regular del Apertura 2026 es sin duda Armando González. En medio de un Mundial 2026 en el que no tuvo oportunidades, reportan desde Verde Valle que el interés de Borussia Dortmund, Barcelona y West Ham volvió a activarse ya que llegaron informes sobre Hormiga.

Bajo la dirección técnica de Gabriel Milito, el atacante de 23 años pasó de ser el cuarto atacante en la consideración del argentino al titular para ser goleador del campeonato con Joao Pedro con 12 goles en el Apertura 2025. Se habló mucho sobre la posibilidad de que salga a préstamo, pero decidió quedarse no solo a pelear por un lugar, sino que además retrasó su renovación para pelear por un mejor contrato con argumentos.

En el Clausura 2026, no sólo fue el máximo goleador mexicano del torneo, detrás de Joao Pedro con 13, sino que además se metió en la convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial 2026. Por esta razón, no es casualidad que hayan surgido rumores sobre la posibilidad de que salga en este mercado de pases.

Armando González podría salir de Chivas. (Foto: GETTY)

En medio de este contexto, el Guadalajara mantiene los trabajos para el Apertura 2026 con la certeza de que el próximo lunes 13 deben presentarse a trabajar los convocados a la Selección Mexicana. Mientras se mantiene la puesta a punto, Fernando Lara, periodista de Fox Sports, habló del interés que hay desde Europa por Hormiga.

“El caso de Armando ‘La Hormiga’ González hay interés del Borussia Dortmund, hay interés del propio Club Barcelona, del West Ham”, reportó el insider rojiblanco. Y agregó: “Esto no significa que haya una oferta sobre la mesa, pero sí lo están siguiendo y están evaluando la posibilidad de incorporarlo desde este mercado de fichajes”.

Armando González recibió mensaje de Picoro

Armando González no pudo tener las oportunidades que merecía en el Tri y quedó la sensación de que Javier Aguirre fue injusto con él en la Copa del Mundo. Tras la eliminación en el Mundial 2026, Carlos Segundo, la voz de Picoro en Dragon Ball Z, le dejó un mensaje a Hormiga por su enorme momento.

“Hormiga, he visto tu desempeño en el combate que ustedes llaman futbol. Nos has sorprendido a todos y cada vez te has vuelto más fuerte, te felicito, hijo. Nos has demostrado que ser un guerrero Z no solo es ser fuerte en el combate, sino también tener honor”, expresó. Y agregó: “Eres inspiración para todos nosotros y lo más importante, eres inspiración para los más jóvenes. Muchas felicidades, Hormiga. Estoy orgulloso de ti, Armando. Cuídate, hijo”.