Armando González se había convertido en el jugador más valioso de Chivas, pero luego tuvo muy poca actividad en el Mundial.

Armando González llegó al Mundial 2026 como uno de los futbolistas mexicanos con mayor proyección, al grado de convertirse en el jugador de Chivas con el valor de mercado más alto según Transfermarkt. La plataforma especializada lo tasó en 15 millones de euros, cifra que alcanzó antes de la Copa del Mundo gracias a la extraordinaria temporada que firmó con el Guadalajara, en la que se consolidó como uno de los delanteros más peligrosos de toda la Liga MX.

Precisamente por ese momento futbolístico, muchos daban prácticamente por hecho que la Hormiga daría el salto a Europa aprovechando la enorme vitrina que representa disputar un Mundial. Sin embargo, la historia fue muy distinta. Javier Aguirre apenas le dio 14 minutos durante todo el torneo, una decisión que provocó una enorme molestia entre la afición rojiblanca, que consideró que el delantero merecía muchas más oportunidades.

Armando González apenas jugó 14 minutos en el Mundial.

Aunque ya existían ofertas e interés desde Europa incluso antes de que iniciara la Copa del Mundo, es un hecho que la poca actividad del atacante hizo que esos rumores perdieran fuerza. Esto también abrió el debate entre los aficionados, quienes comenzaron a preguntarse si el valor de mercado de Armando González podría verse afectado tras prácticamente no participar en el torneo más importante del futbol mundial.

La última actualización de Transfermarkt fue en mayo.

Afortunadamente para Chivas, todo indica que esa situación no cambiará la valoración del delantero. Transfermarkt todavía no actualiza los valores de mercado y es probable que lo haga una vez concluido el Mundial, pero dentro del Guadalajara siguen considerando a la Hormiga un futbolista de 15 millones de dólares, cantidad que corresponde a su cláusula de rescisión para clubes europeos. En caso de equipos de cualquier otra parte del mundo, esa cláusula asciende a 18 millones de dólares.

Armando Gonzalez juega bien por aire.

Además, es importante recordar que las valoraciones de Transfermarkt son únicamente una referencia y no determinan el precio real de una transferencia. Es cierto que, de haber tenido un Mundial sobresaliente, su cotización probablemente habría aumentado, pero resulta poco probable que pierda valor únicamente por haber tenido pocos minutos, por lo que esta situación no debería afectar una futura negociación entre Chivas y algún club interesado.

¿Cuándo volveremos a ver a Armando González en la Liga MX?

Aunque el mercado de fichajes europeo permanecerá abierto durante julio y agosto, dejando margen para que llegue alguna oferta por el goleador rojiblanco, por ahora el plan del Guadalajara contempla que Armando González se reincorpore a los entrenamientos el próximo lunes. Si no aparece una propuesta que convenza a todas las partes, la Hormiga podría reaparecer con Chivas entre la Jornada 2 y, a más tardar, la Jornada 3 del Apertura 2026.