Roberto Alvarado fue una de las piezas clave de México para avanzar hasta los octavos de final del Mundial 2026. Ante Inglaterra no pudo marcar la diferencia y tras la eliminación rompió a llorar.

La Selección Mexicana jugó un aceptable partido ante Inglaterra y se despidió de la Copa del Mundo 2026 luego de haber perdido por 3-2 en el Estadio Azteca. Lo que la transmisión oficial no mostró fue la imagen de Roberto Alvarado, quien rompió a llorar consumada la derrota en el Coloso de Santa Úrsula.

El certamen mundialista para el Piojo Alvarado fue de menor a mayor debido a que comenzó como un simple carrilero a convertirse en un pasador que marcaba la diferencia en los metros finales. Ante Sudáfrica, asistió a Raúl Jiménez para el 2-0, frente a Chequia vio solo a Álvaro Fidalgo para el 3-0 y contra Ecuador dio un pase quirúrgico para que Julián Quiñones marcara el 1-0.

Frente a Inglaterra, Roberto Alvarado no pudo marcar la diferencia a pesar de que jugó con un hombre más tras la expulsión de Jarell Quansah. Por su carril, el rival siempre duplicó la marca y no le dejaron centrar de zurda. A su vez, fue el culpable de no perseguir a Jude Bellingham, quien llegó en solitario a marcar el 1-0.

Imagen generada con ChatGPT.

Tras la derrota, el Piojo fue uno de los tantos jugadores de la Selección Mexicana que rompió a llorar en el Estadio Azteca. En una imagen compartida por José María Garrido, ya que la transmisión no la mostró, se ve al atacante del Guadalajara llorando desconsolado y sin encontrar respuesta, a pesar de que puso contra las cuerdas a una potencia futbolística.

Roberto Alvarado se retiró llorando del campo de juego. (Foto: IG / josemagarrido)

¿Cuál será el futuro de Roberto Alvarado?

Consumada la eliminación de México de la Copa del Mundo 2026, la gran pregunta que se plantea es cuál va a ser el futuro de Roberto Alvarado. Este cuestionamiento se instaló luego de que trascendiera la información de que Flamengo lo seguía de cerca en plena competencia mundialista. Lo reportado por diferentes insiders del Guadalajara es que, por ahora, no hay una oferta formal por el Piojo Alvarado.

¿Cuándo debe reportar Roberto Alvarado con Chivas?

Tras la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial 2026, Roberto Alvarado y sus compañeros tendrían al menos un periodo vacacional de dos semanas. De esta manera, se puede especular que recién el próximo 27 de julio deberían reportar en Verde Valle para alistarse a competir en el Apertura 2026 y la Leagues Cup.