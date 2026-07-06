El actual capitán de Inglaterra tuvo un paso poco recordado por tierras tapatías durante su etapa en las Fuerzas Básicas del Tottenham.

La eliminación de México en el Mundial 2026 dejó varios nombres propios. Uno de ellos fue el de Harry Kane, autor del tercer gol de Inglaterra en la victoria por 3-2 sobre el Tri en el Estadio Azteca. El delantero inglés volvió a demostrar por qué es uno de los mejores atacantes de su generación y terminó siendo decisivo en una noche que resultó muy dolorosa para la afición mexicana.

Sin embargo, lo que pocos recuerdan es que esta no fue la primera vez que Kane dejó su huella en territorio tapatío. Mucho antes de convertirse en figura del Tottenham, capitán de Inglaterra y uno de los máximos goleadores del futbol europeo, el atacante visitó Guadalajara para disputar la Copa Chivas Internacional, uno de los torneos juveniles más prestigiosos del continente.

(Diario As)

Corría el año 2009 cuando un joven Harry Kane, de apenas 16 años, formó parte del equipo Sub-18 del Tottenham Hotspur que participó en el certamen organizado por el Guadalajara. El delantero marcó tres goles durante el torneo y fue una de las figuras del conjunto inglés.

La anécdota más curiosa llegó precisamente ante Chivas. En el partido por el tercer lugar, Tottenham y Guadalajara empataron 2-2, aunque los ingleses terminaron imponiéndose en la tanda de penales. Uno de los goles de los Spurs fue obra de Kane, quien logró batir a Miguel Jiménez muchos años antes de convertirse en una estrella mundial.

Harry Kane convirtió en la victoria de Inglaterra

Diecisiete años después, el destino volvió a cruzar los caminos del delantero inglés con el futbol mexicano. Esta vez el escenario fue mucho más grande: un Mundial disputado en casa y con millones de aficionados pendientes de lo que ocurría en el Azteca. Allí, Kane convirtió de penal luego de una falta de Raúl Rangel sobre Anthony Gordon para poner el 3-1 parcial.