Chivas y León se enfrentan la noche de este miércoles en la cancha del Estadio Akron para disputar su partido pendiente de la Jornada 9, un duelo que le permitirá a ambos equipos ponerse al corriente en el calendario. En el caso del Guadalajara, se trata de una oportunidad inmejorable para recuperar el liderato, ya que un triunfo lo colocaría nuevamente por encima de Cruz Azul y Toluca en la Tabla General.

Con la intención de asegurar los tres puntos, Gabriel Milito apostaría por su mejor once inicial, aunque no llega con plantel completo. Richard Ledezma está suspendido tras acumular cinco tarjetas amarillas, mientras que Luis Romo continúa fuera por lesión, lo que obliga a realizar ajustes importantes, especialmente en la zona defensiva del equipo rojiblanco.

Chivas enfrenta al León en su partido pendiente.

Por otro lado, Chivas recupera a Daniel Aguirre, quien se perdió el partido anterior justamente por acumulación de tarjetas. Esto permite que las modificaciones sean más manejables para el cuerpo técnico, que cuenta con alternativas para cubrir la banda derecha, destacando opciones como Miguel Gómez o Hugo Camberos, quienes podrían ocupar el lugar que deja vacante Ledezma.

La probable alineación de Chivas para enfrentar a Santos en el Estadio Akron

Raúl Rangel

Miguel Gómez

Daniel Aguirre

Diego Campillo

José Castillo

Bryan González

Fernando González

Omar Govea

Efraín Álvarez

Roberto Alvarado

Armando González

La probable alineación de León para visitar a Chivas en el Estadio Akron