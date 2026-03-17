Chicharito Hernández es un personaje que se ha ligado recurrentemente a la polémica debido a sus comportamientos en redes sociales desde hace varios años; sin embargo, su legado en el mundo del futbol se mantiene intacto, pese al triste paso que tuvo en Chivas en su segunda etapa.

El histórico goleador decidió regresar a la querencia para vivir una segunda etapa en el Guadalajara, en donde las cosas no resultaron como todos esperaban, ya que lesiones, distracciones y una considerable baja de juego impidieron que el artillero brillara como lo esperaba la afición y la propia directiva rojiblanca.

Sin embargo, Javier Hernández acaba de reaparecer en redes sociales y lo hizo tocando un tema que aún le duele a más de 40 millones de aficionados y fue el penalti que falló en la Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 frente a Cruz Azul, en donde admitió que es uno de los momentos más dolorosos de su vida.

“El momento más doloroso de mi carrera, sino de toda mi vida. Si sabes manejar toda la presión y todo lo que conlleva ese momento, ya vas de gane. (…) No (soy el peor jugador). Pero cometí un error en ese momento que era importante”, reconoció el delantero en dicho video.

Sin embargo, estas frases son segmentos de lo que será un video más largo que compartirá el Chicharito en redes sociales el próximo jueves, en donde ahondará en todos estos rubros para sus seguidores.

¿Qué le depara el futuro de Chicharito Hernández?

Después de concluir su ciclo en Chivas, el delantero trató de explorar nuevos horizontes en el mercado de fichajes; sin embargo, no encontró acomodo en ningún club pese a que ya han cerrado las ventanas de transferencias en prácticamente todo el mundo, a excepción de Estados Unidos.

Es por eso que ha comenzado a tomar más fuerza que Javier Hernández se sumaría como comentarista de cara a la próxima Copa del Mundo, en donde apuntaría a formar parte de ESPN, según diversos reportes.