El Club Deportivo Guadalajara busca regresar al protagonismo en el futbol azteca y para el próximo mercado de fichajes intentará repatrariar a un jugador mexicano que es muy querido por la afición, pero sobre todo por la ‘Rojiblanca’ a pesar de no ser canterano.

De acuerdo con información de Jesús Bernal, reportero de ESPN, la dirigencia de Chivas, encabezada por el presidente, Amaury Vergara, buscará la contratación de Hirving ‘Chucky’ Lozano, actual futbolista del San Diego FC de la Major League Soccer (MLS).

Actualmente, al Rebaño Sagrado le ha costado competir, por consecuansia van por refuerzos de jerarquía como el canterano de los Tuzos del Pachuca, así que con este frichaje bucarán dar un golpe en la mesa, así como lo hicieron hace unos meses con Javier ‘Chicharito’ Hernández y Alan Pulido.

¿ Cuál es el valor de Hirving ‘Chucky’ Lozano?

De acuerdo con información de Transfermartk, el valor actual de Hirving ‘Chucky’ Lozano es de 10 millones de euros, es decir, 216 pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, así que esto podrían perdile a la dirigencia del Club Deportivo Guadalajara.

Cabe mencionar que el ‘Chucky’ Lozano cuenta con experiencia en el Viejo Continente, jugando principalmente para el PSV de la Eredivise, donde se convrtió en todo un ídolo, ,luego en el Napoli, después regresar al equipo nerlandés y después fichar con el San Diego FC.