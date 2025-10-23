Después de cuatro triunfos consecutivos en el Apertura 2025 y con la ilusión de acercarse a la clasificación directa a la Liguilla, Chivas tropezó en su visita a Querétaro con un resultado que duele más por la forma que por el marcador: 1-0 y pocas respuestas ofensivas ante un rival ordenado que replegó líneas después de abrir muy rápido el marcador.

El encuentro, que en la previa parecía accesible, se transformó en una noche cuesta arriba para los dirigidos de Gabriel Milito. Y uno de los responsables principales fue un defensor con pasado ilustre y experiencia de sobra en la Liga MX, quien tuvo una especie de “revancha” personal con el Rebaño.

Diego Reyes estuvo implacable en ,la defensa del área (Imago7)

A los 33 años, Diego Reyes firmó una actuación impecable en el corazón de la zaga queretana: contabilizando 11 despejes, tres remates bloqueados y una lectura constante para anticipar cada intento rojiblanco. Curiosamente, el central había sido una de las opciones que se manejaron en Verde Valle meses atrás, antes de firmar con los Gallos.

Reyes quedaba libre de Tigres UANL en junio de este año y según reportes, fue ofrecido como fichaje al Guadalajara, que prefirió no incorporarlo y se decantó por otras opciones como Miguel Tapias -en el semestre pasado- y Diego Campillo -en este Apertura 2025-. Finalmente, el zaguero fichó en Querétaro y amargó al Rebaño Sagrado.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas?

Tras caer ante Querétaro, el Rebaño Sagrado volverá a ver acción en la Liga MX este sábado 25 de octubre, nada menos que en el Clásico Tapatío ante Atlas. El encuentro se disputará en el Estadio Akron y está pactado para dar inicio a las 20:07hs tiempo de la CDMX.