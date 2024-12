Jesús Orozco Chiquete ha dejado en claro que su mente ya no está en Chivas, sino que está pensando exclusivamente en Cruz Azul, por lo que ya se habría negado a acudir a entrenar en Verde Valle pese a que aún tiene contrato vigente con la escuadra rojiblanca, actitud que ya llegó a oídos de Amaury Vergara.

El Guadalajara ha sido el club más golpeado y menospreciado desde hace varios meses, por lo que el empresario quiere ponerle un punto final a este tipo de actitudes y daría un golpe en la mesa que podría afectar la carrera del propio zaguero.

El comunicador Rodrigo Camacho reveló que uno de los planes de Cruz Azul para no pagar los 11 millones de cláusula de rescisión sería tratar de que el Rebaño desvincule al Chiquete por no acudir a entrenar, error que evidentemente no cometerán en el redil.

Sin embargo, esta actitud de La Máquina y del propio Chiquete, no ha caído bien en Amaury Vergara, quien en caso de que el defensor permanezca en el Guadalajara, quedaría borrado del primer equipo y sería mandado al Tapatío y como suplente, tratando de marcar un precedente para que nadie intente burlarse del chiverío.

“Me dijeron que Amaury Vergara está muy molesto con esta situación, de que Chiquete no se ha presentado, porque está incumpliendo el contrato que todavía tiene con el Guadalajara. Lo que dice Amaury es: ‘si no quieres estar aquí, tampoco se estén burlando del Guadalajara’. No van a desvincular al Chiquete para que Cruz Azul se ahorre 11 millones de dólares.

“Si Chiquete se quiere quedar, está muy bien. Se va a quedar con el Tapatío y en la banca del Tapatío. No sé con quién platicaron, pero en el Guadalajara están tomando decisiones (…) Amaury no quiere que se sigan burlando del Guadalajara, que los estén utilizando para los intereses del Cruz Azul”, concluyó Camacho en su canal de YouTube.