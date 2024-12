La telenovela entre Chivas y Cruz Azul por la carta de Jesús Orozco Chiquete continuaría y estaría viviendo un episodio bochornoso para la directiva celeste, ya que estarían tratando de negociar con el Rebaño los montos para cubrir la cláusula de rescisión del zaguero formado en la cantera del conjunto tapatío.

La Máquina no ocultó su deseo de hacerse de los servicios del defensor del Guadalajara desde hace varias semanas pese a que en el redil no tienen ninguna intención de desprenderse de su zaguero; sin embargo, el elevado precio en el que lo cotizó el chiverío sería un problema para los cementeros.

Es por eso que el comunicador de Tv Azteca, David Medrano, reveló que desde La Noria quieren cubrir la cláusula a meses, propuesta que ha sido rechazada por el Rebaño, quien exige el pago en una sola exhibición, de lo contrario, Jesús Orozco Chiquete continuaría en el redil para el Clausura 2025.

“Se atoró la transferencia de Chiquete a Cruz Azul por un problema de forma de pago. No hay negociaciones entre Cruz Azul y Chivas, porque no tiene que haber negociaciones. Guadalajara no quería vender al jugador y Cruz Azul va a pagar la cláusula de rescisión.

“A través de los representantes del jugador, les han dicho que Cruz Azul pretendería pagarlo en mensualidades. Hasta cuántas mensualidades podrían diferir el pago y Chivas ha dicho que en una sola exhibición como se establece”, explicó el reportero en su canal de YouTube.

¿Qué pasará si Jesús Orozco Chiquete no reporta con Chivas?

“Si no cae la lana, a presentarse a entrenar con Chivas, porque Chiquete tiene contrato con Guadalajara. El muchacho se ha ausentado de los entrenamientos, no se ha presentado y ya se pusieron firmes en la postura: O cae la lana o tiene que presentarse a entrenar con el Guadalajara”, concluyó Medrano.